Гармаш рассказал о съемках двух новых частей «Чебурашки»

Вторая и третья части фильма «Чебурашка» пройдут в 2024 году. Об этом журналистам сообщил актер Сергей Гармаш.





По его словам, съемки продолжения «Чебурашки» скоро начнутся. При этом будут сняты сразу два фильма. Такими деталями с ТАСС актер поделился в рамках IV Музыкального фестиваля в Красноярске под художественным руководством Юрия Башмета.





Напомним, первая часть франшизы вышла в отечественных кинотеатрах 1 января 2023 года. Фильм «Чебурашка» стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката. Лента обошла комедию Клима Шипенко «Холоп» 2019 года и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009).





Семейная комедия знакомит зрителей с новыми приключениями Чебурашки в небольшом приморском городе. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Голос Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина.









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