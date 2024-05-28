Омский театр драмы отметил 150-летний юбилей

Омский драматический театр отметил 150-летие. На праздновании юбилея собрались почетные гости, артисты и режиссеры.





Так, гостями мероприятия стали Николай Чиндяйкин, Илона Бродская, Сергей Волков, Сергей Лысов, Валерий Скорокосов, Давид Бродский, Андрей Никитинских, Наталья Бороздина, Инга Матис, Мария Степанова. Со сцены прозвучали поздравления от министра культуры России Ольги Любимовой, полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева и губернатора Омской области Виталия Хоценко.





«Я бы хотел поприветствовать всех, сказать спасибо каждому за труд на благо старейшего и уважаемого театра. Поздравляю вас с юбилеем и честно скажу, что Омское время идет вместе с Омской драмой», — заявил глава региона.





В честь дня рождения театр представил постановку «Омское время». Зрители смогут увидеть спектакль 30 мая. В фойе театра прошла выставка с фотографиями, документами, «Золотой маской» и другими наградами.





В рамках торжеств 29 мая будет установлена мемориальная доска директору учреждения, заслуженному работнику культуры России Мигдату Ханжарову. Именно он руководил театром с 1962 по 1988 год. Доска появится на проспекте Карла Маркса, на доме, где жил Ханжаров.









Фото: YouTube