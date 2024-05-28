Умер худрук Ярославского камерного театра Владимир Воронцов

Режиссер и художественный руководитель Ярославского камерного театра Владимир Воронцов ушел из жизни 25 мая. Ему было 77 лет.





Стоит отметить, что Ярославский камерный театр носит имя Владимира Воронцова. По словам коллег, он славился удивительным режиссерским талантом, кропотливостью в выстраивании ролей каждого персонажа. Воронцов умел делать профессиональное художественное оформление и обладал литературным даром.





«Когда ему чего-то не хватало в пьесах, которые он ставил, он легко справлялся с этим – дописывал недостающие сцены, переписывал диалоги и монологи, усиливал важные ему смыслы», — поделились в театре.





Воронцов мог переписать пьесу заново, своим языком, если его не устраивал язык переводного текста, сохранив замысел автора. В последнее время он боролся с болезнью. Однако все знали, что режиссер может смотреть спектакль онлайн.





В 1978 году Воронцов окончил режиссерское отделение ГИТИСа. С 1990 по 1995 год был главным режиссером, а после худруком Академического театра драмы имени Федора Волкова. В 1999-м стал главным режиссером Ярославского камерного театра. Воронцов также преподавал актерское мастерство в Ярославском театральном училище.









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