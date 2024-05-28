Более 10 коллективов примут участие в фестивале уличных театров в Воронеже

Участниками Платоновского фестиваля искусств станут 11 коллективов. Об этом рассказали в дирекции «Платоновфеста».





Мероприятия фестиваля уличных театров пройдут в Воронеже 1 и 2 июня. Артисты выступят в парке «Алые паруса» в Левобережном районе. Вход на мероприятия свободный.





С 11:30 до 22:00 по местному времени зрители увидят спектакли петербургских театров «Странствующие куклы господина Пэжо», «АспектР» и «Вокруг». Также в фестивале участвуют московские театры Pakava Orkestra и «Эскизы в пространстве», татарстанский «Легкие крылья», ростовский «Ларамбла», самарский «Пластилиновый дождь», Воронежский академический уличный театр, а также местный образовательно-театральный проект «Шекспирия» и арт-проект Razgar.





Платоновский фестиваль продлится до 30 июня. Всего на полях мероприятия запланированы восемь спектаклей в театрах, шесть музыкальных событий, творческие встречи и книжная ярмарка в литературной программе, одна выставка.





Местные власти ожидают более 100 тысяч человек. В 2023 году «Платоновфест» посетили 87 тысяч человек.









Фото: YouTube