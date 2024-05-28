Фестиваль «Музыкальная коллекция» откроется с выступления Заслуженного коллектива России

Программа XVII Международного фестиваля «Музыкальная коллекция» откроется 30 мая с концерта Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста РФ Николая Алексеева. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.





Напомним, оркестр и дирижер в начале недели вернулись с гастролей по Китаю. Музыканты исполнят Третий фортепианный концерт Бетховена. Солировать будет пианист Николай Луганский. Зрители также услышат Первую симфонию Густава Малера.





Фестиваль продлится до 28 июня. На сцену выйдут Заслуженный коллектив России и Академический симфонический оркестр, а также ведущие отечественные и зарубежные дирижеры и солисты.





На полях фестиваля состоится мировая премьера сочинения Настасьи Хрущевой, которую она написала по заказу Петербургской филармонии. Также зрителей ждут концерты-посвящения дню рождения Евгения Мравинского, 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, моноспектакль Константина Райкина, фортепианные вечера Дмитрия Шишкина и Мирослава Култышева, вокальный вечер Юлии Музыченко. Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.









Фото: Стас Левшин / Пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича