Всероссийская акция «Декламируй» пройдет с 1 по 9 июня

Всероссийская акция «Декламируй» пройдет по всей стране с 1 по 9 июня. Об этом сообщило Минкультуры России.





В ведомстве уточнили, что масштабный проект движения «Волонтеры культуры» приурочен ко Дню русского языка. Участникам предстоит выразительно прочитать произведения Александра Пушкина, других авторов или собственного сочинения. Выступления пройдут в форматах от театрализованных постановок до клипов VK.





Проект стартовал на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На полях мероприятия иностранные участники прочли отрывки из «Евгения Онегина» на русском, английском, французском, испанском и арабском языках.









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