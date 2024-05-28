Всероссийская акция «Декламируй» пройдет с 1 по 9 июня

28.05.2024

Всероссийская акция «Декламируй» пройдет с 1 по 9 июня
Всероссийская акция «Декламируй» пройдет по всей стране с 1 по 9 июня. Об этом сообщило Минкультуры России.

В ведомстве уточнили, что масштабный проект движения «Волонтеры культуры» приурочен ко Дню русского языка. Участникам предстоит выразительно прочитать произведения Александра Пушкина, других авторов или собственного сочинения. Выступления пройдут в форматах от театрализованных постановок до клипов VK.

Проект стартовал на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На полях мероприятия иностранные участники прочли отрывки из «Евгения Онегина» на русском, английском, французском, испанском и арабском языках.


Фото: Pixabay.com