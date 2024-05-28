Жительница Челябинской области поучаствует в создании мультсериала «Умка»

Восьмилетняя жительница Челябинской области станет одним из создателей мультсериала «Умка». Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».





Юная художница одержала победу в конкурсе «Движения первых» и киностудии. Авторы рисунка сражались в рамках Всероссийского проекта «Медиапритяжение».





«Творческая группа мультсериала «Умка» была искренне рада огромному количеству работ, которые поступили на конкурс: среди них были по-настоящему яркие и креативные рисунки. И мы получили уникальный опыт сотворчества с сотнями юных художников по всей стране», — сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.





По ее словам, конкурс стал важным этапом в творческом пути как для его участников, так и для профессионалов киностудии. Художники разрабатывали дизайн бубна шамана Тайкэ. Жительница города Трехгорный Челябинской области обошла более чем тысячу участников, чьи работы поступили со всей России.









Фото: YouTube