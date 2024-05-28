Не стало актера и режиссера Николая Коваля

Советский актер, режиссер и театральный деятель Николай Коваль ушел из жизни в Одессе 24 мая. Об этом свидетельствует информация на портале «Кино-Театр.ру».





Коллеги артиста подтвердили печальное известие в соцсетях. Детали и обстоятельства смерти Коваля не приводятся.





Будущий актер родился 3 сентября 1934 года. В 1965-1978 годах служил Ярославскому театру имени Волкова. Также в этот период он был режиссером в старейшем театре России. Преподавал в Ярославском театральном училище. С 1979 по 1982 год Коваль был главным режиссером ТЮЗа в Вологде.





За свою творческую карьеру артист успел сыграть в десятках постановок по Островскому, Лермонтову, Лопе де Вега, Гольдони, Горину, Пушкину, Салтыкову-Щедрину, Чехову, Шукшину. В качестве режиссера Коваль ставил спектакли по Рощину, Шекспиру и многим другим.









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