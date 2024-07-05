Музей Победы запланировал масштабную программу ко Дню семьи, любви и верности

Музей Победы представит масштабную программу ко Дню семьи, любви и верности.



Мероприятия программы пройдут в главном здании, филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.» и на территории мемориального комплекса на Поклонной горе.



Для семей с детьми подготовлена игра «КВИЗстория», которая пройдет в Зале полководцев. На большом экране в 18:00 состоится показ мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». Волонтерский центр Музея Победы проведет мастер-класс по созданию семейного древа.



В программу также войдет лекция популярного российского атлета Александра Липового о здоровом образе жизни и занятиях спортом.



В воскресенье состоится программа семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», где пройдет эстафета, игры в городки и шахматы.



Всего около Музея Победы будет работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.





Фото: пресс-служба Музея Победы