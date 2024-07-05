В Александринском театре открыли выставку к 225-летию Пушкина

Выставка «Истина страстей» открылась в Царском фойе Александринского театра в Санкт-Петербурге. Проект приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.





В пресс-службе театра отметили, что произведения русского классика инсценировались при его жизни. Когда труппа начала представления на сцене вновь построенной Александринки, Пушкин стал посещать спектакли. Здесь же в январе 1837 года готовился спектакль «Скупой рыцарь». Однако смерть поэта помешала воплотить постановку в жизнь.





Посетители выставки узнают, что на сцене Александринского театра в 1838 году показали его «Русалку», а в 1839-м – «Барышню-крестьянку». Впервые в 1870-м здесь представили «Бориса Годунова». Серия «пушкинских спектаклей» в 1899 году отметила столетний юбилей поэта.





В экспозицию вошли костюмы из спектаклей, фотографии постановок разных лет, эскизы декораций и нарядов, афиши, старинные гравюры и многое другое. Выставка будет работать до 14 августа.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва