В Херсонесе археологи обнаружили уникальную мраморную плиту

В Херсонесе при исследовании пересечения главной улицы античного города с 15-й поперечной улицей в засыпи подвала обнаружена уникальная находка.



По словам кандидата наук, заведующего отделом «Городище и некрополь» Даниила Костромичева, найдена мраморная плита.



«Мраморная плита круглой формы залегала в грунте лицевой стороной вниз. Она сохранилась полностью и представляет собой столешницу (менсу) диаметром 65 см. Край плиты оформлен по периметру выкружкой. Лицевая поверхность покрыта мелкими насечками. Поверхность оказалась зашлифованной только в одном сегменте, на котором расположены рельефные изображения двух длинных прямоугольных полос, которые разделены поперечными линиями на отрезки», — рассказал специалист.



Ученые предполагают, что стол с изображением мерной линейки являлся метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона.



Ученый секретарь музея Наталия Гинькут отметила, что находка плиты с изображением мер длины является поистине уникальной.



«Визуализация меры длины античного времени встречается очень редко. В мире известны, например, несколько изображений римских эталонов фута — на надгробиях Статилия (Statilian foot) и Коссутия (Cossutian foot), предположительно знаменитого архитектора, которого упоминает Витрувий, на памятнике Эбутия (Aebutian foot) и на мраморном постаменте в Via Aurelis (Capponian foot). Все эти памятники хранятся в Капитолийских музеях в Риме. Средняя величина эталонов римского фута составляет 29,62 см. Изображен фут и на ранневизантийской мозаике конца IV — начала V в. н.э. из дома Евстолия в Курионе на Кипре», — пояснила она.









Фото: пресс-служба музея-заповедника Херсонес Таврический