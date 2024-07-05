В Витебске встретятся министры культуры стран ШОС

Министры культуры стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества встретятся в Витебске на полях XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Об этом рассказал заместитель премьера Белоруссии Игорь Петришенко.





Зампредседателя правительства республики отметил, что есть ряд мероприятий и площадок, которые традиционно реализовывались на фестивале, есть элементы, которые будут реализованы впервые.





«Именно первое крупное мероприятие, которое состоится по инициативе главы нашего государства, — встреча министров культуры стран ШОС в Витебске», — уточнил Петришенко.





В рамках фестиваля также пройдет день национальных культур стран ШОС. Основные мероприятия «Славянского базара» состоятся с 11 по 14 июля. Зарубежные гости и участники смогут без визы попасть в Белоруссию. Такой порядок распространяется на граждан 73 стран.









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