Стало известно, как креативные индустрии могут заработать 2 трлн рублей для экономики России

Пятый юбилейный форум «Российская креативная неделя», который проходит в Москве, скоро завершится. Андрей Кричевский, председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), выступая на мероприятии, подчеркнул важность инвестиций в интеллектуальную собственность для развития креативных индустрий.





Глава РЦИС отметил, что распределение ответственности между регионами и федеральными ведомствами за вклад в ВВП, определенный в Концепции креативных индустрий, играет ключевую роль.





«Рост доли креативных индустрий в ВВП измеряется объемом выпуска креативного продукта, в основе которого лежит интеллектуальная собственность. Поэтому такой рост напрямую должен быть увязан с показателем суммы инвестиций в ее создание. Даже при консервативной оценке – увеличения на 2–3% инвестиций в интеллектуальную собственность в отраслях, связанных с архитектурой, на 5–7% в сфере цифровых технологий и до 10% в деятельность традиционных учреждений культуры и индустрию развлечений – мы получили возможный прирост вклада в ВВП до 2 трлн рублей», — сказал Кричевский.





Разные отрасли могут принести разный экономический эффект. Например, архитектура может обеспечить самую высокую отдачу — малые вложения могут привести к созданию ценного продукта. Ответственность за «недостачу» креативного продукта может лечь на различные ведомства, в зависимости от области, например, Минстрой, Минпромторг и Минцифры, или Минкультуры России, заключил Кричевский.









Фото: Пресс-служба РЦИС