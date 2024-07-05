Концерты группы «Моральный кодекс» перенесут на фоне болезни лидера. Сергей Мазаев был госпитализирован перед запланированным концертом, который должен был состояться 4 июля в курортном городе Светлогорске Калининградской области.





На данный момент музыкант восстанавливается после острого приступа панкреатита, жизни певца ничего не угрожает. Однако организаторы приняли решение о переносе всех предстоящих концертов группы.





Новые даты выступлений будут объявлены в ближайшее время на официальном сайте и в социальных сетях коллектива. Пресс-служба лидера группы уточнила ТАСС, что отмены концертов не предвидится, все мероприятия будут перенесены.





Сергея Мазаева госпитализировали 4 июля перед выступлением, которое должно было пройти в театре эстрады «Янтарь холл» Светлогорска. Певец попал в больницу около 17:00 по московскому времени. Музыканта определили в общую палату.









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