Концерты группы «Моральный кодекс» перенесут

05.07.2024

Концерты группы «Моральный кодекс» перенесут
Концерты группы «Моральный кодекс» перенесут на фоне болезни лидера. Сергей Мазаев был госпитализирован перед запланированным концертом, который должен был состояться 4 июля в курортном городе Светлогорске Калининградской области.

На данный момент музыкант восстанавливается после острого приступа панкреатита, жизни певца ничего не угрожает. Однако организаторы приняли решение о переносе всех предстоящих концертов группы.

Новые даты выступлений будут объявлены в ближайшее время на официальном сайте и в социальных сетях коллектива. Пресс-служба лидера группы уточнила ТАСС, что отмены концертов не предвидится, все мероприятия будут перенесены.

Сергея Мазаева госпитализировали 4 июля перед выступлением, которое должно было пройти в театре эстрады «Янтарь холл» Светлогорска. Певец попал в больницу около 17:00 по московскому времени. Музыканта определили в общую палату.


Фото: Pixabay.com