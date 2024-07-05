«Кинопоиск» снимет новый сезон сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» снимет новый сезон сериала «Триггер».



Главную роль в новых сериях вновь сыграет Максим Матвеев.





Шоураннер третьего сезона — Александра Ремизова, а режиссер — Игорь Твердохлебов. Действие нового сезона развернется после событий полнометражной картины «Триггер. Фильм».





Психотерапевт Стрелецкий возвращается к своей практике в столице, но главной его целью станет освобождение бывшей жены из тюрьмы.





В новых эпизодах снимутся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Ирина Старшенбаум и другие звезды кино. К своим ролям, помимо Матвеева, вернутся актеры Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин и Сабина Ахмедова.





Дата премьеры нового сезона сериала «Триггер» пока не объявлена.









Фото: кадр видео











