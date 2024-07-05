«Кинопоиск» снимет новый сезон сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым

05.07.2024

«Кинопоиск» снимет новый сезон сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» снимет новый сезон сериала «Триггер».

Главную роль в новых сериях вновь сыграет Максим Матвеев.

Шоураннер третьего сезона — Александра Ремизова, а режиссер — Игорь Твердохлебов. Действие нового сезона развернется после событий полнометражной картины «Триггер. Фильм». 

Психотерапевт Стрелецкий возвращается к своей практике в столице, но главной его целью станет освобождение бывшей жены из тюрьмы.

В новых эпизодах снимутся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Ирина Старшенбаум и другие звезды кино. К своим ролям, помимо Матвеева, вернутся актеры Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин и Сабина Ахмедова.

Дата премьеры нового сезона сериала «Триггер» пока не объявлена.


Фото: кадр видео