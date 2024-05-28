XXI Фестиваль малых городов России пройдет в Уфе

В Уфе состоится XXI Фестиваль театров малых городов России.



Мероприятие организует Государственный театр наций, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Фестиваль пройдет с 3 по 9 июня при поддержке Минкультуры России и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».



Участниками мероприятия станут 16 творческих коллективов из разных городов России. В Уфе коллективы представят шесть спектаклей большой формы и десять — малой.





В программу фестиваля также вошли мастер-классы, семинары, тренинги, творческие встречи, экскурсии, специальная программа кино.



Победители будут определены в пяти номинациях. Лауреаты конкурса представят свои работы на сцене Театра Наций в Москве.