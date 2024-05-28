В Тамбове и Майкопе прошли выступления лауреатов всероссийских и международных конкурсов

28.05.2024
В рамках проекта «Цикл концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов в регионах России» в Тамбове и Майкопе прошли концерты лауреатов международных и всероссийских музыкальных конкурсов, передает пресс-служба Минкультуры России.
Мероприятия были организованы АНО «Новый век» по поручению Министерства культуры России при содействии ФГБУК Росконцерт.
Проект реализуется с целью сохранения, поддержки и развития академической и традиционной музыкальной культуры, поддержки молодых талантливых исполнителей, привлечения внимания общества к их творчеству.
В программу концерта, прошедшего в Тамбове, вошли произведения Чайковского, Рахманинова, других композиторов, чьи жизнь и творчество связаны с Тамбовской губернией.
В Майкопе лауреаты XVII Международного конкурса им. Чайковского исполнили произведения Моцарта, Чайковского, Россини.
Фото: пресс-служба Минкультуры России