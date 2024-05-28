Певца Николая Носкова выписали из больницы

28.05.2024

Певца Николая Носкова выписали из больницы
Российского певца Николая Носкова выписали из больницы, передает Telegram-канал «112».

Артист был госпитализирован в московскую больницу с пневмонией. В ходе лечения певец заболел тем же заболеванием повторно. В настоящее время врачи стабилизировали состояние Носкова, из больницы его отпустили домой.

В начале мая поступила информация о том, что Носков был экстренно госпитализирован. Причиной для госпитализации артиста стали осложнения, вызванные перенесенным сердечно-сосудистым заболеванием.

Из-за болезни артиста были отменены его концерты.


Фото: кадр видео