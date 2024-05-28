Певца Николая Носкова выписали из больницы

Фестиваль пройдет с 3 по 9 июня при поддержке Минкультуры России и Благотворительного фонда Евгения ...
Мероприятия были организованы АНО «Новый век» по поручению Министерства культуры России при содейств...
Врачи стабилизировали состояние Носкова.
Киносмотр пройдет с 9 по 14 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в третий раз.
Главные роли в фильме сыграют Оксана Акиньшина и Юлия Высоцкая.
Фестиваль пройдет с 3 по 9 июня при поддержке Минкультуры России и Благотворительного фонда Евгения ...
Мероприятия были организованы АНО «Новый век» по поручению Министерства культуры России при содейств...
Врачи стабилизировали состояние Носкова.
Киносмотр пройдет с 9 по 14 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в третий раз.
Главные роли в фильме сыграют Оксана Акиньшина и Юлия Высоцкая.
Монумент будет установлен возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия со дня ...
Показы пройдут в рамках фестиваля российской культуры в Японии.
Проект расскажет о том, как из небольшого подмосковного села вблизи бывшей усадьбы царя Алексея Миха...
Выступления прошли 25 и 26 мая в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой...
Выступление пройдет 1 июня в рамках программы «Военные оркестры в парках».
Решение вынес Таганский районный суд Москвы.
Пьеса написана по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна».
Показ спектакля пройдет на сцене Нижегородского театра юного зрителя 27 и 28 июня. На сцене Московск...
В рамках события состоятся дискуссии на тему кинообразования в регионах, о роли регионального кинема...
Артистка была арестована в августе минувшего года.
Меньше чем за две недели проката лента заработала 51 млн рублей.
Доходы российских театров от зарубежных гастролей в 2023 году увеличились втрое.
Молодежный студенческий фестиваль дипломных проектов по хореографическому искусству проходит в четве...
Глава республики утвердила предоставление гражданства некоторым участникам рок-группы.
Обучение будет проводиться по трем направлениям.
28.05.2024