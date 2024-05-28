Российского певца Николая Носкова выписали из больницы, передает Telegram-канал «112».



Артист был госпитализирован в московскую больницу с пневмонией. В ходе лечения певец заболел тем же заболеванием повторно. В настоящее время врачи стабилизировали состояние Носкова, из больницы его отпустили домой.



В начале мая поступила информация о том, что Носков был экстренно госпитализирован. Причиной для госпитализации артиста стали осложнения, вызванные перенесенным сердечно-сосудистым заболеванием.



Из-за болезни артиста были отменены его концерты.









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