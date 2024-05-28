Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет с 9 по 14 сентября

Стали известны даты проведения фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».



Киносмотр пройдет с 9 по 14 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в третий раз.



Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» — совместный проект Kion, Okko, Premier, Wink, Иви и Кинопоиска.



В этом году председателем попечительского совета смотра выбран директор по контенту Wink Александр Косарим.



«Уже традиционно в сентябре на "Розе Хутор" возникает мощное биополе креатива — это съезжаются участники и гости фестиваля "Новый сезон". Онлайн-кинотеатры показывают свои самые важные премьеры, а зрители выбирают из них лучшие сериалы и кино. В этом году мы c командой фестиваля сделаем всё, чтобы каждый день был крутой движ, появились новые активности, форматы и деловые мероприятия, но пока не буду раскрывать все секреты», — прокомментировал предстоящее событие Косарим.



В рамках фестиваля традиционно запланирована деловая программа.









Фото: пресс-служба фестиваля "Новый сезон"