В Москве стартовали съемки драмы Надежды Михалковой «Огненный мальчик»

В Москве стартовали съемки фильма «Огненный мальчик» с Оксаной Акиньшиной и Юлией Высоцкой в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.



Центральным героем проекта станет непростой подросток Макс из обеспеченной семьи. Мать Макса — влиятельная женщина, которая распланировала будущее ребенка на годы вперед. На одной из вечеринок Макс оказывается втянут в неприятную ситуацию, из-за которой его матери грозит потеря места в Госдуме. Героине придется решить, что для нее важнее — работа или собственный сын.



В актерский состав проекта вошли также Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук и другие. Режиссером выступила Надежда Михалкова.



«Картина "Огненный мальчик" — это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующими лицами фильма становятся не только прописанные в сценарии персонажи, но и природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая размягчает сердце подростка», — рассказала постановщик.









Фото: онлайн-кинотеатр Premier