В Красноярске установят памятник Виктору Астафьеву

В Красноярске установят памятник писателю Виктору Астафьеву.



Монумент будет установлен возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия со дня рождения писателя, передает Красноярский городской совет депутатов.



Отмечается, что депутаты единогласно поддержали инициативу Дома искусств об увековечении имени знаменитого земляка красноярцев.



«Установка композиции станет значимым событием в череде празднования 100-летия со дня рождения B. П. Астафьева», — указано в сообщении.



Сообщается, что памятник будет представлять собой раскрытую книгу, на которой будет изображен портрет Астафьева на фоне образа природы: тайги, ветра, скалы Голубка. На заднем фоне будет помещена цитата из повести Астафьева «Последний поклон».



Памятник планируется установить до конца 2024 года за счет средств краевого бюджета.









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