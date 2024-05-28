МХТ им. Чехова впервые за 32 года отправился на гастроли в Японию

Это первые гастроли коллектива в Японию за 32 года. Показы пройдут а рамках фестиваля российской культуры в Японии. В Токио труппа представит спектакль «Дуэль» Антона Яковлева.«Мы верим, что искусство и политика стоят порознь, и с нетерпением ждем, что все смогут насладиться этим чудесным произведением искусства», — приводит агентство слова организаторов.Отмечается, что почти все билеты на все дни показа уже распроданы.Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года. Он охватывает все 47 японских префектур, в рамках фестиваля в Японии выступили более 11 тысяч российских артистов. В рамках фестиваля проходят показы спектаклей, музыкальные концерты, цирковые представления.