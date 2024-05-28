В Москве откроется выставка «Музей района Измайлово»

Проект расскажет о том, как из небольшого подмосковного села вблизи бывшей усадьбы царя Алексея Миха...
Выступления прошли 25 и 26 мая в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой...
Выступление пройдет 1 июня в рамках программы «Военные оркестры в парках».
Решение вынес Таганский районный суд Москвы.
Пьеса написана по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна».
Проект расскажет о том, как из небольшого подмосковного села вблизи бывшей усадьбы царя Алексея Миха...
Выступления прошли 25 и 26 мая в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой...
Выступление пройдет 1 июня в рамках программы «Военные оркестры в парках».
Решение вынес Таганский районный суд Москвы.
Пьеса написана по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна».
Показ спектакля пройдет на сцене Нижегородского театра юного зрителя 27 и 28 июня. На сцене Московск...
В рамках события состоятся дискуссии на тему кинообразования в регионах, о роли регионального кинема...
Артистка была арестована в августе минувшего года.
Меньше чем за две недели проката лента заработала 51 млн рублей.
Доходы российских театров от зарубежных гастролей в 2023 году увеличились втрое.
Молодежный студенческий фестиваль дипломных проектов по хореографическому искусству проходит в четве...
Глава республики утвердила предоставление гражданства некоторым участникам рок-группы.
Обучение будет проводиться по трем направлениям.
Речь идет о предметах, которые были вывезены из Алжира в колониальный период.
Фестиваль прошел с 16 по 26 мая на онлайн-платформе Patriki Film Festival и офлайн в Центре Вознесен...
Заслуженный коллектив России выступил с грандиозным концертом 26 мая.
Выпуск аудиосборника «Сказки Крайнего Севера» приурочен ко Дню библиотек.
Смена пройдет в рамках VII Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Серебряные т...
Россия и Узбекистан также намерены расширять исторический туризм.
Коллектив мог выступить на полях Family rock fest в Алматы.
28.05.2024