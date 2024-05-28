В Москве откроется выставка «Музей района Измайлово»

В галерее «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Музей района Измайлово», передает департамент культуры Москвы.



Выставка откроется 31 мая, проект расскажет о том, как из небольшого подмосковного села вблизи бывшей усадьбы царя Алексея Михайловича Романова Измайлово превратилось в столичный район с ценным историческим и архитектурным наследием.



Экспозиция посвящена периоду с 1838 по 1989 год.



На выставке представлены материалы о Центральном стадионе СССР, жилых застройках, чертежи и фотографии наиболее ярких построек советской неоклассики и многое другое.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы