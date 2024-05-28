Трансляцию концертов оркестра Бутмана в Китае посмотрели более 50 млн человек

Трансляцию концертов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в Китае посмотрели более 50 миллионов человек, сообщает пресс-служба коллектива.



Выступления прошли 25 и 26 мая в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой Китайской стены. Концерт посетили более двух тысяч зрителей, онлайн-выступления посмотрели более 50 млн человек.



«Наши музыканты стали первыми в истории иностранными артистами, которых пригласили выступить на этом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее артисты присоединялись к оркестрам и концерт продолжался на сцене под открытым небом, рядом с участком стены Бадалин в пригороде Пекина», — говорится в пресс-службе коллектива.









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