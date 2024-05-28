Заполярный театр драмы представит в Москве и Нижнем Новгороде спектакль «Ополченский романс»

Самый северный драматический театр в мире — Норильский Заполярный театр драмы приедет на гастроли в Москву и Нижний Новгород.



В столице театр представит спектакль по книге Захара Прилепина «Ополченский романс» об освободителях Донбасса.



«Театр готовится к гастрольному туру спектакля «Ополченский романс» по книге Захара Прилепина в Нижнем Новгороде и Москве. За пределы края вывозим спектакль впервые. «Ополченский романс» для тура выбран не случайно. В мае 2024 года постановщики спектакля получили благодарности от Министерства обороны России "За высокий профессиональный уровень творческого проекта",- рассказала руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко.



Показ спектакля пройдет на сцене Нижегородского театра юного зрителя 27 и 28 июня. На сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина постановку покажут 30 июня.



В Норильске российская премьера спектакля по книге Прилепина прошла в 2023 году. Автором пьесы стал Михаил Ярош-Барский.









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