В павильоне «Наша культура» на ВДНХ пройдет День регионального кино.



В рамках события состоятся дискуссии на тему кинообразования в регионах, о роли регионального кинематографа в диалоге культур. Последняя пройдет при участии министра культуры России Ольги Любимовой.



В программу войдет демонстрация документальных фильмов, которые представят авторы из Тульской области, Краснодарского края, Верхнего Поволжья, Карачаево-Черкесской Республики.



Кроме того, состоится презентация премьерных проектов Фонда поддержки регионального кинематографа.



В ходе дискуссии о роли регионального кино в диалоге культур участники обсудят важность определения векторов развития национального кино, его значение в целях культурного обмена между регионами России и за пределами страны.









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