На ВДНХ пройдет День регионального кино

28.05.2024

На ВДНХ пройдет День регионального кино
В павильоне «Наша культура» на ВДНХ пройдет День регионального кино.

В рамках события состоятся дискуссии на тему кинообразования в регионах, о роли регионального кинематографа в диалоге культур. Последняя пройдет при участии министра культуры России Ольги Любимовой.

В программу войдет демонстрация документальных фильмов, которые представят авторы из Тульской области, Краснодарского края, Верхнего Поволжья, Карачаево-Черкесской Республики.

Кроме того, состоится презентация премьерных проектов Фонда поддержки регионального кинематографа.

В ходе дискуссии о роли регионального кино в диалоге культур участники обсудят важность определения векторов развития национального кино, его значение в целях культурного обмена между регионами России и за пределами страны.


Фото: Pixabay.com