В Пензе прошел суд над артисткой Искандер по делу о наркотиках

В Пензе вынесен приговор по делу в отношении заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамова).



Первомайский районный суд Пензы приговорил Искандер к 6,5 года лишения свободы по обвинению в покушении на особо крупный сбыт наркотиков, передает пресс-служба суда.



Артистка была арестована в августе минувшего года. Искандер задержали в Москве. По информации Генпрокуратуры РФ, Искандер планировала наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе, о чем договорилась со своим знакомым.



Следствие располагает данными о том, что артистка приобрела свыше 2,6 кг наркотиков и психотропов, из которых более 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин, деятельность которого выявили правоохранители.



Другим фигурантам уголовного дела назначили 5 лет и 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.









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