Фильм «Огненный лис» стал самой кассовой российской лентой о дикой природе

«Огненный лис», снятый в Кроноцком заповеднике на Камчатке, стал самой кассовой российской картиной о природе.



Меньше чем за две недели проката лента заработала 51 млн рублей, передает пресс-служба краевого правительства.



«Фильм "Огненный лис" о жизни диких животных на Камчатке стал самой кассовой российской кинолентой. Его официальный кассовый сбор по итогам девяти дней проката составил 51 млн рублей. Ранее лидером в данном жанре являлся проект 2021 года "Байкал: Удивительные приключения Юмы", собравший за весь период проката 41 млн рублей», — говорится в сообщении.



Картина «Огненный лис» основана на реальных событиях. В центре сюжета — лис Ветер, родившийся самым слабым в семье. Лис сумел выжить после нападения медведя и покорить сердце красавицы Лавы. Премьера картины прошла в рамках Московского международного кинофестиваля.









Фото: Pixabay.com