Театры России добились рекордной выручки с начала пандемии благодаря зарубежным гастролям

Доходы российских театров от зарубежных гастролей по итогам 2023 года выросли в 3,3 раза, пишет РБК со ссылкой на официальную статистику Минкультуры России. Так, отечественные государственные театры заработали 112,8 миллиона рублей.





Выручка стала рекордной с начала пандемии. В стране также растет спрос на театры, несмотря на опасения публики по проведению массовых мероприятий.





Так, в 2021 году заработки театров составили 286,3 миллиона рублей, а в 2020-м — 122,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что тогда действовали ограничения по массовым мероприятиям и передвижениям по миру на фоне пандемии коронавируса.





Минкультуры ежегодно представляет отчет о деятельности досуговых учреждений, включая театры, цирки, зоопарки, музеи и другие. Отдельные сведения представляются по подведомственным министерству учреждениям. Анализ агентства отражает статистику по театрам всех форм собственности, всех субъектов и всех уровней управления.









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