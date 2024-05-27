В ГИТИСе стартовал IV фестиваль «Открытие»

Четвертый Молодежный студенческий фестиваль дипломных проектов по хореографическому искусству «Открытие» начался в ГИТИСе. Об этом говорится в Telegram-канале института.





В Учебном театре ГИТИС 26 мая состоялся первый день показа дипломных спектаклей балетмейстерского факультета. Художественным руководителем выпускного курса является народный артист СССР, профессор, завкафедрой хореографии института, создатель и худрук Московского областного государственного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.





Свои работы представили студенты Андрей Свирид («Гибель Помпеи») и Анна Акелькина («Цикл 12»). Посмотреть постановки выпускников можно в Учебном театре ГИТИС 3, 10, 14 и 21 июня.





Ранее в Астраханском театре оперы и балета завершился I Фестиваль музыки эпохи барокко. Точку в смотре поставила премьера оперы «Дидона и Эней» режиссера Алексея Смирнова.