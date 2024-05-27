Академия Никиты Михалкова открывает юбилейный набор

Юбилейный, десятый набор в Академию кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова осуществляется до 7 августа. Обучение будет проводиться по программам «Актерское искусство в современных условиях», «Искусство режиссуры в XXI веке», «Продюсер — век XXI».





Удачно прошедшие вступительные испытания начнут учебный год уже в сентябре. Участвовать в конкурсе могут абитуриенты, у которых есть высшее образование в области кинематографии и театрального искусства. В пресс-службе Академии отметили, что благодаря поддержке Фонда Тимченко обучение слушателей проходит на безвозмездной основе в течение всего учебного года. Обучающиеся получают стипендию каждый месяц. Для иногородних предоставляется общежитие.





«У нас довольно серьезный отбор. Если в прошлом году на актерское отделение было подано около 500 заявок, то приняли мы всего 15 человек. В этом году конкурс выше, а мест в мастерской по-прежнему 15», — сказал ректор Академии Никита Михалков.





Количество мест для других направлений также ограничено. Программа «Искусство режиссуры в XXI веке» и курс «Продюсер — век XXI» могут принять по пять человек.





Занятия будут проходить под руководством народных артистов России Никиты Михалкова и Владимира Хотиненко, заслуженного деятеля искусств России Владимира Аленикова, лауреата Государственной премии России Леонида Верещагина.





«Наши студенты за год получают такое количество информации — творческой, художественной, нравственной, — какую вряд ли можно получить где бы то ни было в другом месте. Это даже не учеба, это жизнь в Академии, где у ребят появляется возможность не только получить новые знания, но и по-новому взглянуть на профессию, расширить свой кругозор в разных сферах, возможность постоянного общения с потрясающими, интереснейшими людьми», — уточнил Никита Михалков.





Он также добавил, что искренне рад становлению слушателей большой, творческой, сплоченной семьей за время обучения. Никита Михалков пригласил всех желающих поучаствовать в борьбе за место в Академии.





В течение года учащихся ждет несколько обучающих циклов. Слушатели проходят производственную практику в московских театрах, киностудиях, ездят на гастроли и участвуют в крупнейших фестивалях, питчингах, конкурсах.









Фото: Пресс-служба Академии кинематографического и театрального искусства имени Н. С. Михалкова



