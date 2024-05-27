Алжир передал Франции список культурных ценностей для реституции

Представители Алжира потребовали от Франции вернуть культурные ценности, которые были вывезены из страны в колониальный период. Об этом информирует Agence France-Presse.





По данным агентства, перечень культурных ценностей был передан Алжиром на заседании совместной комиссии историков двух стран. AFP отмечает, в список вошли «артефакты, хранящиеся в различных французских музеях». Предметы относятся к периоду от начала французской колонизации Алжира в 1830 году и до окончания войны за независимость в 1962-м.





Президент страны Абдельмаджид Теббун в мае заявил, что «досье культурного наследия не должно быть предметом уступок и компромиссов». По словам главы республики, Алжир ожидает «объективного рассмотрения» соответствующих вопросов.









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