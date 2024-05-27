Названы победители I фестиваля актуального документального кино «ОЗА»

Стали известны победители I фестиваля актуального документального кино «ОЗА». Смотр прошел с 16 по 26 мая на онлайн-платформе Patriki Film Festival и офлайн в Центре Вознесенского и кинотеатре «Иллюзион».





В рамках фестиваля состоялись не только показы фильмов, но и киноэкскурсии, поэтические чтения и дискуссии с режиссерами. Председателем международного жюри смотра в 2024 году стал кинорежиссер и сценарист Ираклий Квирикадзе. Другими судьями были кинокритик и киножурналист Ксения Рождественская, жена и муза итальянского режиссера Тонино Гуэрра – Лора Гуэрра, пишет РГ.





Специального упоминания жюри «За художественный поиск» удостоился фильм «Майя: портрет с руками» Александра Гуля (Румыния-Германия). В категории «За человечность и преемственность» победила лента «Утомительное путешествие М» египетского режиссера Хенда Бакра.





Фильм «Неопределенные вещи» Марии Апарисио (Аргентина) завоевал приз жюри «За высокое проявление любви в профессии». Приз «За сохранение художественного наследия» отошел фильму «Улыбнись!» режиссера Марианны Киреевой (Россия).





Гран при фестиваля «ОЗА» достался картине «Циркус» Яны Рейнсон (Россия). Фильмы победители удостоились призов-статуэток. Также в рамках фестиваля предусматривался денежный призовой фонд. Так, обладатель гран-при получил 500 тысяч рублей, второй приз – 300 тысяч рублей, спецприз – 200 тысяч рублей.









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