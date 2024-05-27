Российские артисты озвучили сказки народов Севера

Российские артисты озвучили новый сборник редких аудиосказок ненцев, хантов и манси. Об этом сообщили в «Газпром нефти».





В компании уточнили, что сборник опубликован для свободного прослушивания на почти всех работающих в России стриминговых платформах. Проект «Сказки Крайнего Севера» запустили при поддержке «Газпром нефти». Волшебные легенды были записаны со слов кочевников и оленеводов еще в начале прошлого столетия.





«До появления аудиоверсии их можно было найти на полках сельских библиотек. Теперь редкие сказки можно слушать в формате радиоспектакля с профессиональной озвучкой, звуками природы и народной музыкой», — отметили в пресс-службе компании.





Выпуск сборника приурочен к общероссийскому Дню библиотек. Герои фольклора народов Крайнего Севера получили голоса «Трансформеров», «Смешариков» и «Лунтика» благодаря актерам дубляжа.









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