Историческая область Загори в Греции пополнила список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился исторической областью Загори, расположенной на севере Греции. В нее входят 47 населенных пунктов со старинной архитектурой.





Загори стала 19-м греческим объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церемония официального включения области в реестр при участии директора центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазара Элунду Ассомо прошла в горной деревне Вица. Расположена она в 25 км к северу от города Янина.





Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что внесение Загори в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — не просто честь для страны.





«Это эквивалентно практическому обязательству защитить регион от современных угроз, возникающих в результате климатического кризиса, а также от вмешательства человека», — сказал политик.





Глава правительства уточнил: новая задача заключается в том, чтобы оригинальность и аутентичность Загори сохранились неизменными. Стоит отметить, что название области предположительно возникло от славянского «За горами».









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