Костомаровский форум очно и онлайн собрал представителей 116 стран

Четвертый Костомаровский форум завершился в Институте Пушкина 24 мая. Мероприятие объединило представителей 116 стран.





В пресс-центре Государственного института русского языка имени Пушкина уточнили, что форум проходил с 22 по 25 мая при поддержке Министерства науки и высшего образования России под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие состоялось в очном формате с трансляцией на сайте.





«Для участия в работе форума очно и онлайн зарегистрировались 6734 представителя из 116 стран мира», — говорится в сообщении.





Посетителями сайта стали более 79 тысяч человек из 140 стран. Основная тема IV Костомаровского форума звучала как «Язык и стиль медиатекста». Другими обсуждаемыми вопросами стали актуальные проблемы лингвистики, педагогики, литературоведения в аспекте русского языка и другие.





Иностранные русисты-стажеры проекта InteRussia — молодые ученые и педагоги РКИ со всего мира поучаствовали в научных конференциях форума. В рамках программы также состоялась презентация научных изданий Института Пушкина. Каждому посетителю очной части достался подарок — специально изданная монография «Встречи с Костомаровым».









Фото: Пресс-служба Института Пушкина