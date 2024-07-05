Новый спектакль Богомолова откроет фестиваль «Александринский» в Петербурге

XV Международный театральный фестиваль «Александринский» в Санкт-Петербурге откроется с показа нового спектакля Константина Богомолова. Постановку «Мать. Горькая пьеса» представят 30 августа.





Премьера совпадает с началом 269-го сезона в Александринском театре, уточнили в пресс-службе учреждения.





«Замысел спектакля отсылает к роману Максима Горького «Мать». Однако здесь он стал только исходной точкой постановки. В литературной основе этой работы оригинальная пьеса, ее автор Константин Богомолов, при участии Анны Носовой», — говорится в сообщении.





Фестиваль также представит кукольный спектакль на воде театра Тханг Лонг из Вьетнама. Зрители увидят новую работу Национального театра Республики Сербской, Азербайджанского национального драмтеатра. Два коллектива анонсировали постановки с вариациями на тему чеховской драматургии.









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