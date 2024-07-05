Спектакли пяти пермских театров станут доступны для незрячих людей

Пять театров в Пермском крае организуют спектакли с тифлокомментированием для незрячих людей. Так, постановки станут доступны более широкому кругу зрителей.





В министерстве культуры региона отметили, что средства на проект удалось получить благодаря победе в конкурсе, который провел фонд «Искусство, наука и спорт».





«Благотворительный фонд <…> подвел итоги ежегодного грантового конкурса программы Особый взгляд Special view на организацию тифлокомментирования в театрах», — говорится в сообщении на сайте ведомства.





В номинации «Продолжение» победу одержали Пермский академический Театр-Театр, Пермский театр оперы и балета, театр «Дом Актера». В разделе «Старт» и «Оборудование» выделился Пермский театр кукол. Чайковский театр драмы и комедии также присоединился к проекту.









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