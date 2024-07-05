Фестиваль бардов «Зеленая Карета» пройдет в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском 3 августа пройдет фестиваль «Зеленая Карета», на котором авторы песен и музыки смогут выступить и поделиться своим творчеством. Для участия в мероприятии бардам необходимо подать заявки и пройти отбор до 28 июля.





Администрация города сообщила, что на сайте Социально-культурного центра опубликовано Положение о фестивале и анкета участника конкурса. Фестиваль пройдет на двух площадках в Каменске-Уральском.





Конкурс и мастер-классы будут проводиться в СКЦ. Финальный концерт с участием гостей и победителей состоится на лыжно-лодочной базе «Металлист» в рамках городского фестиваля «Лето на Исети».





Ранее в Тульской области открылся театральный фестиваль «Толстой». На открытии артисты Александринского театра представили спектакль «Воскресение» по мотивам одноименного произведения великого писателя.









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