В Ашхабаде исполнили 11 произведений Глинки к 220-летию со дня рождения композитора

Музыканты из камерного ансамбля Туркменской национальной консерватории исполнили произведения Михаила Глинки в Русском доме. Выступление состоялось в честь 220-летия со дня рождения композитора.





Гости Русского дома смогли познакомиться с планшетной выставкой Российского национального музея музыки «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия». Несмотря на 40-градусную жару, зал был полон зрителей, передает ТАСС. Здесь прозвучали 11 произведений Глинки, в том числе романсы.





На выставке представили историю жизни музыканта, авторские рукописи композитора, эскизы декораций, костюмов и многое другое. Глинка был основоположником национальной классической музыки и автором первых русских опер. Композитор известен операми «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», романсами «Не искушай меня без нужды» и многими другими произведениями.









Фото: Pixabay.com