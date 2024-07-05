Фестиваль-путешествие «Достоевский» впервые пройдет в Зарайске

Фестиваль-путешествие «Достоевский» состоится 20 и 21 июля в городе Зарайске, неподалеку от которого жила семья писателя. Худрук смотра, народный артист России Евгений Миронов уточнил, что идея возникла у правительства Московской области.





В рамках фестиваля пройдет премьера спектакля-концерта «Бедные люди». Участие в постановке примет Миронов и народный артист СССР Юрий Башмет. Гостей ждут спектакли по книгам, которые Федор Достоевский любил в детстве, ярмарка с рецептами его семьи и многое другое.





«Мы оттолкнулись от чудесного города Зарайск, история которого берет начало с 1146 года. Это само по себе уникальное место, с одной стороны, а с другой - там жила семья Достоевских», — поделился Миронов на пресс-конференции.





По его словам, фигура и творчество писателя всегда ассоциировались с его «жестоким талантом» и сложной философией. Связь места с детством Достоевского позволяет двигаться в другую сторону, отметил Миронов, — к счастливому писателю. Режиссерам, художникам, исследователям было предложено сделать работы с таким содержательным вектором, а также обратиться к детским впечатлением автора от природы, людей и искусства.









Фото: Pixabay.com