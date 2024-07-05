Сын Харатьяна снимет драму о собаке-герое блокадного Ленинграда

Сын актера Дмитрия Харатьяна Иван приступил к съемкам семейной драмы «Карузо» о собаке-герое блокадного Ленинграда. Фильм основан на реальных событиях, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Мирфильм».





Съемки пройдут в России и Белоруссии, уточнили представители компании. По сюжету в 1939 году мальчик Митя Васильев получает в подарок щенка. Мать недовольна питомцем, поскольку тот протяжно воет, за что получил прозвище Карузо. Спустя несколько лет начинается война и блокада Ленинграда. Все голодают, а пес Мити отправляется за добычей через минное поле. Через некоторое время хозяин начинает ходить «на ту сторону» вместе с питомцем, пока не попадается на глаза немецким патрульным.





В фильме сыграют Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко и другие. Марк-Малик Мурашкин исполнит роль Мити.





Сценаристом выступает Андрей Житков. За саундтрек ответственен Алекандр Розенбаум. Съемки драмы проходят при поддержке Фонда кино.









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