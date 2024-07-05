Тур Валерия Гергиева и музыкантов Мариинского театра по Золотому кольцу откроется во Владимире

Народный артист России Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра 7 июля откроют тур по Золотому кольцу. Музыканты дадут концерт во Владимире.





В пресс-службе театра уточнили, что выступление пройдет на сцене областного Дворца культуры и искусства. 8 июля под управлением Гергиева оркестр выступит у стен Суздальского кремля.





«Прозвучат фрагменты «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии», — отметили в пресс-службе.





Событие пройдет в рамках празднования 1000-летия Суздаля. В главных партиях выйдут признанные и молодые звезды оперной труппы, включая Ирину Чурилову, Александра Трофимова, Юрия Воробьева и других. Также выступит Хор Мариинского театра.









Фото: Pixabay.com