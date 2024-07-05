В Белоруссии откроется выставка к 180-летию Ильи Репина

Выставка «Репин и мастер, и художник» откроется в музее-усадьбе «Здравнево» в Белоруссии 9 июля. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Государственного музея Л. Н. Толстого.





В ГМТ уточнили, что проект приурочен к 180-летию художника Ильи Репина и 160-летию со дня рождения старшей дочери Льва Толстого Татьяны. Выставка из фондов музея посвящена творческим и дружеским связям мастера и художницы, мемуаристки.





«Татьяна с замиранием сердца копировала портреты отца работы Репина, советовалась с художником, к примеру, об использовании черной краски», — привели в пресс-службе слова куратора выставки, старшего научного сотрудника ГМТ Олеси Волосевич.





В экспозицию вошли художественные работы обоих авторов на схожие сюжеты. Посетители также увидят письма Ильи Репина к молодой художнице об искусстве, многие из которых он отправил из Здравнева. Выставка будет работать до 30 сентября.









Фото: Пресс-служба Государственного музея Л. Н. Толстого