Фильм «Блиндаж» открыл кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Псковской области стартовал с показа фильма «Блиндаж». Картину снимали на территории региона рядом с поселком Ямм в Гдовском районе.





Церемония открытия фестиваля прошла в Псковской областной филармонии, передает ТАСС. По данным агентства, учреждение является главной концертной площадкой региона.





«За эти годы мероприятие стало заметным художественным явлением в культурной жизни нашего региона и настоящим праздником искусства. Яркая, интересная, насыщенная программа и творческая атмосфера неизменно привлекает к нему внимание профессионального сообщества и широкой публики», — сказала вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева, обращаясь с приветствием к участникам церемонии.





По ее словам, фестиваль способствует укреплению международных связей.





Срежиссировал фильм «Блиндаж» Марк Горобец. Организаторы фестиваля уточнили, что это первый проект в истории военного кино, где удалось собрать огромное количество подлинной ретро-радиотехники Красной армии и вермахта.









Фото: YouTube