Минпросвещения: информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной

Министерство просвещения России опровергло информацию о предложении снять ремейки культовых советских фильмов. Ведомство объявило, что предоставило список картин, просмотр которых считается важным для патриотического воспитания детей.





Министерство предложило рассмотреть возможность новых экранизаций классических произведений с применением современных технологий. Кроме того, в инициативе содержится идея возможности осуществления новых экранизаций произведений классической литературы с использованием современных средств киноискусства, уточнили в пресс-службе ведомства.





Ранее Союз кинематографистов России рассказал о предложении Минкультуры создать ремейки культовых советских фильмов, ссылаясь на письмо от Минпросвещения. Отметим, что в нем упоминалось об идее переснять 30 фильмов культовых советских режиссеров.









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