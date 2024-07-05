Продолжается прием заявок на участие в кинофестивале «Будем жить»

Прием заявок на участие в XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» продлится до 20 июля. Об этом сообщили организаторы смотра.





Участниками фестиваля могут стать российские и зарубежные игровые полнометражные и короткометражные фильмы, документальные кинопроекты, а также сериалы отечественных онлайн-платформ. В этом году фестиваль приурочен к празднованию Дня российского кино и Году семьи. Смотр пройдет с 15 по 25 августа.





В Псковской области ранее стартовал кинофестиваль «Западные ворота». Фильмом-открытием стала картина «Блиндаж», режиссером которой выступил Марк Горобец. Смотр начался с церемонии в Псковской областной филармонии.









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