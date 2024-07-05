Фестиваль «Толстой» открылся в Тульской области

VIII Театральный фестиваль «Толстой» стартовал 5 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» Тульской области. Открылось мероприятие спектаклем «Воскресение» по мотивам одноименного романа русского классика.





Постановку представил Александринский театр. Программа фестиваля тесно связана с Годом семьи, объявленным в России в 2024 году, сообщил журналистам врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.





«Мне кажется, что вот такой подход к организации фестиваля и, с одной стороны, творческое наследие великого писателя, и в том числе интерес к истории его рода, подчеркивают актуальность всех этих вопросов», — сказал глава региона.





Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила, что мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни области. По ее словам, фестиваль завоевал любимое место в сердцах жителей региона. Мероприятие продлится до 7 июля.









Фото: Музей-усадьба «Ясная Поляна» / YouTube