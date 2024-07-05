Военные оркестры выступят в Москве и Подмосковье 6 и 7 июля

Военные оркестры выступят для жителей и гостей Москвы и Подмосковья 6 и 7 июля. Об этом рассказали в Минобороны России.





В ведомстве отметили, что выступления музыкантов пройдут в преддверии фестиваля «Спасская башня».





«Военные оркестры выступят в субботу и воскресенье для посетителей парка Сокольники, а также у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметили в пресс-службе министерства.





В Минобороны напомнили, что XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.





Выступление оркестра в Сокольниках 6 июля начнется в 11:00. На следующий день музыканты выступят на Соборной площади Главного храма ВС РФ в 15:00.









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