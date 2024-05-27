Три дня шумела «Шолоховская весна» над Вешенской

Праздник, посвященный 119-летию создателя «Тихого Дона» и «Поднятой целины» Михаила Шолохова, состоялся на его родине тридцать девятый раз.





Почтить память великого донского писателя приехали гости из различных регионов России: Ростовской, Архангельской, Московской, Владимирской, Волгоградской, Костромской, Курской, Тверской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Рязанской, Воронежской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Калмыкия, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Республики Абхазия.



Подарить свое искусство и продемонстрировать умения решились более 150 творческих коллективов и 240 мастеров декоративно-прикладного искусства.









Честь открыть праздничные торжества выпала детям. В первый день «Шолоховской весны», 24 мая, в станице Каргинской Боковского района состоялся детский литературно-фольклорный праздник «Детская Шолоховская весна», а в станице Вешенской — районный фестиваль детского творчества «Шолоховские веснушки». Вечером в районном Дворце культуры «Вешенский» в рамках литературного художественно-публицистического вечера слух гостей станицы Вешенской услаждал коллектив VivaMuse Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.



Последующие два дня станица пела, гуляла, играла в игры: никто из приехавших не смог устоять перед размахом фольклорно-этнографической программы «Мы — донские казаки», которая проходила на территории конюшни и ипподрома музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон». Честь открыть праздничные торжества выпала детям. В первый день «Шолоховской весны», 24 мая, в станице Каргинской Боковского района состоялся детский литературно-фольклорный праздник «Детская Шолоховская весна», а в станице Вешенской — районный фестиваль детского творчества «Шолоховские веснушки». Вечером в районном Дворце культуры «Вешенский» в рамках литературного художественно-публицистического вечера слух гостей станицы Вешенской услаждал коллектив VivaMuse Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.Последующие два дня станица пела, гуляла, играла в игры: никто из приехавших не смог устоять перед размахом фольклорно-этнографической программы «Мы — донские казаки», которая проходила на территории конюшни и ипподрома музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон».









Тут же с азартом соревновались казачьи курени, гостеприимно зазывала площадка «Занимательный хуторок» и бойко торговали местные умельцы на выставке-ярмарке «Город мастеров».



Завершилась «Шолоховская весна» песнями по-над Доном: на набережной реки прошел гала-концерт.



«Шолоховская весна» была, есть и будет одним из самых уникальных и живых событий Дона и России. Это поистине народный праздник, на который собираются все, кто увлечен творчеством Михаила Александровича, кто интересуется жизнью, бытом донского казачества. На этот раз фестиваль проходил в год, объявленный президентом России Годом семьи. В художественном мире произведений Шолохова семья является опорой и защитой, где сохраняется главное — любовь и почитание родителей, культура и донские традиции. Уверен, что «Шолоховская весна» в рамках проведения Года семьи приобщит широкие круги населения к традиционным культурным ценностям, послужит сохранению памяти об истории нашего Отечества", — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Тут же с азартом соревновались казачьи курени, гостеприимно зазывала площадка «Занимательный хуторок» и бойко торговали местные умельцы на выставке-ярмарке «Город мастеров».Завершилась «Шолоховская весна» песнями по-над Доном: на набережной реки прошел гала-концерт.«Шолоховская весна» была, есть и будет одним из самых уникальных и живых событий Дона и России. Это поистине народный праздник, на который собираются все, кто увлечен творчеством Михаила Александровича, кто интересуется жизнью, бытом донского казачества. На этот раз фестиваль проходил в год, объявленный президентом России Годом семьи. В художественном мире произведений Шолохова семья является опорой и защитой, где сохраняется главное — любовь и почитание родителей, культура и донские традиции. Уверен, что «Шолоховская весна» в рамках проведения Года семьи приобщит широкие круги населения к традиционным культурным ценностям, послужит сохранению памяти об истории нашего Отечества", — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.









Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области



